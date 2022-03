Viminale: Lamorgese oggi a Potenza per visita istituzionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, sarà a Potenza, lunedì prossimo, 7 marzo, per una visita istituzionale. Alle ore 11:30 inaugurerà la sezione operativa della Dia. Gli interventi del direttore della Dia e della titolare del Viminale saranno trasmessi in diretta streaming sul sito del Viminale (www.interno.gov.it) e sul sito della Direzione investigativa antimafia (https://direzioneinvestigativaantimafia.interno.gov.it). Successivamente, il ministro sarà in prefettura dove alle 12.30 sottoscriverà, con il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, il Protocollo d'Intesa per l'attuazione del numero unico di emergenza 112, alla presenza della stampa. (Rin)