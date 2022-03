Messico: scontri tra tifosi, lega calcio pensa a ingressi solo per padroni di casa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Porte chiuse alle tifoserie delle squadre ospiti e la sospensione a tempo indeterminato dello stadio La Corregidora. Sono alcune delle risposte date dalla dirigenza del calcio messicano agli scontri avvenuti sabato tra le tifoserie di Queretaro e Atlas, chiusi con almeno 26 feriti. "Le tifoserie delle squadre ospiti non potranno, a partire da oggi, entrare negli stadi", ha detto il presidente della lega messicana di calcio (Liga Mx), Mikel Arriola. Una decisione che verrà sottoposta alla ratifica dei presidenti delle 18 squadre che del torneo, domani. Nel frattempo, "come misura preventiva", lo stadio teatro degli scontri verrà chiuso: "non si può giocare qui a Queretaro. La commissione disciplinare deciderà sul da farsi con lo stadio e come misura preventiva non ci sarà attività calcistica qui", ha detto Arriola. (segue) (Mec)