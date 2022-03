Messico: scontri tra tifosi, lega calcio pensa a ingressi solo per padroni di casa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tra le altre misure allo studio, si parla di un tracciamento digitale degli ingressi negl stadi. Gli inquirenti sono intanto al lavoro per determinare responsabilità degli incidenti. Le autorità di Queretaro hanno per il momento sospeso cinque funzionari incaricati di organizzare la sicurezza durante la partita. Analoga sorte tocca alla compagnia contrattata per la sicurezza privata dello stadio, finita nelle polemiche a seguito soprattutto della diffusione sulle reti sociali dell'annuncio usato per reclutare personale per l'evento: un volantino nel quale come uniche condizioni venivano specificate la maggiore età, la fedina penale pulita, la disponibilità al test antidoping e un vestito "completamente nero". (segue) (Mec)