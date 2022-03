Ucraina: ministero Difesa russo, aperti sei corridoi umanitari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante l'operazione speciale in Ucraina, le forze armate russe hanno aperto sei corridoi umanitari, tra cui uno da Kiev alla città di Gomel, in Bielorussia. Lo ha detto il portavoce del ministero della Difesa russo, Igor Konashenkov, nel corso di un briefing con la stampa. “Oggi, dalle 10 ora di Mosca (le 8 in Italia), è stato dichiarato un ‘regime di cessate il fuoco’ e sono stati aperti sei corridoi umanitari: uno da Kiev a Gomel; due da Mariupol a Zaporizhzhia e Rostov sul Don; uno da Kharkiv a Belgorod; e due da Sumy a Belgorod e a Poltava", ha detto il portavoce. Inoltre, "le unità delle forze armate russe hanno preso il controllo degli insediamenti di Urozhaynoye, Novodonetskoye, Novomayorskoye, Dorozhnyanka, Zagornoye e Charivnoye", ha affermato Konashenkov. (Rum)