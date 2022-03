© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sappiamo che gli ucraini sono vaccini al 30 per cento, c’è un sistema che sta funzionando alle frontiere per tamponare le persone e procedere alle vaccinazioni dove necessario”. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, al Giornale Radio Rai.(Rin)