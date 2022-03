Romania: premier Ciuca, produttori di farmaci contattati d'urgenza per produrre pillole di iodio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Romania ha contattato le aziende locali per la produzione di emergenza di pillole di iodio. Lo ha affermato il primo ministro romeno, Nicolae Ciuca, in un'intervista all'emittente televisiva "Digi 24" facendo il punto della situazione dopo i rischi legati agli attacchi alle centrali nucleari ucraine nel conflitto in corso con la Russia. "Al momento, sul mercato, c'è un certo numero di pillole di iodio, che è insufficiente. Per questo motivo, a livello del ministero della Salute, abbiamo contattato i nostri produttori di medicinali, affinché possano produrre tali pillole con urgenza", ha affermato il capo del governo di Bucarest. "Fino a questo momento non sono stati superati i livelli di radiazioni", ha precisato Ciuca spiegando che si tratta di "misure precauzionali affinché possiamo reagire in una presunta situazione di questo tipo". (Rob)