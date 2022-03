Ucraina: Gelmini, Regioni impegnate in accoglienza profughi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tutte le regioni sono al lavoro per accogliere chi scappa dalla guerra, alcuni governatori hanno già approvato delle delibere specifiche, come la Lombardia, il Lazio, la Sardegna e la Calabria. Lo ha detto il ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, al Giornale Radio Rai. “La Protezione civile sta coordinando in modo rigoroso le operazione - ha aggiunto -. Al momento sono arrivate 14 mila persone, ma non si può immaginare lo sviluppo" su quanti dovranno essere accolti.(Rin)