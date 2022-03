Ucraina: connazionali a Taiwan chiedono più iniziative a favore dei rifugiati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un gruppo di cittadini ucraini residenti a Taiwan ha protestato ieri lungo le strade di Taipei per chiedere al governo di autorizzare l’ingresso dei profughi dal Paese dell’Europa orientale. "Il governo dovrebbe almeno garantire l’ingresso senza obbligo di visto ai minori ucraini che hanno familiari a Taiwan, in modo che possano (…) restare fino a quando il loro Paese d’origine non diventi più sicuro”, ha dichiarato un manifestante, sollecitando l’amministrazione a boicottare le merci russe e a non fare affari con il Paese. L’ufficio di rappresentanza taiwanese in Polonia ha risposto precisando che, a causa delle restrizioni anti-Covid, l’ingresso è al momento limitato ai connazionali e ai loro coniugi ucraini. (Cip)