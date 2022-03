Ucraina: missione Cina all’Ue, non avremmo voluto assistere a questi sviluppi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina non avrebbe voluto assistere agli attuali sviluppi intorno a Kiev, e fa appello a Russia e Ucraina affinché negozino. Sollecita inoltre Stati Uniti, Nato e Unione europea ad “impegnarsi in un dialogo paritario con Mosca”. È quanto dichiarato dalla missione cinese a Bruxelles, che ritiene la diplomazia l’unica via praticabile per raggiungere un accordo. “Per risolvere la crisi ucraina, è necessario agire in conformità con gli scopi e i principi della Carta delle Nazioni Unite, rispettare e sostenere la sovranità e l'integrità territoriale di tutti i Paesi e perseguire una soluzione pacifica delle controversie attraverso il dialogo” ha osservato la missione, ribadendo che Pechino stabilisce la sua posizione nel merito della questione. (Cip)