Cina: consigliere politico Zhu, necessario accelerare sui vaccini per riaprire frontiere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Cina dovrebbe approvare e introdurre al più presto vaccini di seconda generazione contro il Covid-19 per migliorare i livelli di immunizzazione nazionale e prepararsi alla riapertura delle frontiere. È il suggerimento di Zhu Tao, esponente del 13mo Comitato nazionale della Conferenza consultiva politica del popolo cinese nonché scienziato di punta del produttore di vaccini CanSinoBio. I vaccini inattivati finora utilizzati hanno costruito “fondamenta solide” per l’immunizzazione della popolazione, ha osservato Zhu, che ritiene i vaccini di seconda generazione (come quelli a mRna o somministrati per via inalatoria) necessari a non perdere il vantaggio guadagnato sul virus. “È rischioso riaprire il confine con noncuranza, considerando che gli effetti del Covid-19 sono ancora allarmanti”, ha spiegato Zhu, sottolineando l’esigenza di impiegare vaccini più efficaci e “con una qualità superiore” nella fase di richiamo. L’esperto ha poi invocato una maggiore cooperazione nel processo di ricerca e sviluppo dei vaccini tra gli Stati aderenti alla Nuova via della seta, che potrebbero creare linee di produzione a finanziamento congiunto, migliorando inoltre il trasferimento tecnologico. (Cip)