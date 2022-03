Ucraina: Mulè a Riad, da Italia ferma condanna aggressione russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Italia ha condannato l'invasione russa dell'Ucraina con la massima fermezza. Contro il diritto internazionale, la Russia sta violando la sovranità e l'integrità territoriale dell'Ucraina e sta quindi destabilizzando la sicurezza del continente europeo. In risposta a questa crisi, nel quadro dell'Unione Europea e in collaborazione con i nostri partner internazionali, siamo stati quindi obbligati a definire un pacchetto di forti sanzioni, anche come segnale di sostegno alla popolazione ucraina: lo afferma il sottosegretario alla Difesa Giorgio Mulè (Fi) in un'intervista al quotidiano internazionale "Asharq Al-Awsat" durante la sua vista al World Defence Show di Riad. "In questo contesto, vorrei sottolineare la grande soddisfazione nel vedere l'Italia e l'Arabia Saudita dalla stessa parte alle Nazioni Unite, quando nei giorni scorsi entrambi abbiamo votato a favore della Risoluzione dell'assemblea generale dell'Onu che condanna l'aggressione russa. Questa è stata la scelta giusta da fare". Per Mulè "un pacchetto di sanzioni forti era essenziale poiché non possiamo accettare che un paese ne attacchi un altro senza affrontare le contromisure della comunità internazionale. Tuttavia, le sanzioni devono essere accompagnate da un processo diplomatico - aggiunge il sottosegretario nel lungo colloquio con "Asharq Al-Awsat" - promosso da un'organizzazione terza e neutrale come le Nazioni Unite. Sosteniamo tutti gli sforzi in questo senso. Le due parti devono tornare al tavolo dei negoziati ai massimi livelli possibili per concordare un cessate il fuoco immediato, combinato con corridoi umanitari efficaci, nonché soluzioni a lungo termine per risolvere la crisi. Infine, ma non meno importante, credo che l'Unione europea dovrebbe già dotarsi di un fondo, sull'esempio vincente del Next Generation Fund istituito per la ripresa dalla pandemia, per sostenere l'attuale crisi energia-gas che sta colpendo i cittadini, le famiglie e le imprese europee". (Rin)