Ucraina: regolatori Pechino, economia “robusta” può resistere alla crisi

- Il conflitto tra Russia e Ucraina ha apportato “grande incertezza” allo sviluppo economico globale. L’economia cinese, tuttavia, ha “forte robustezza, sufficiente potenziale e ampio margine” di crescita. Lo ha dichiarato oggi il vicedirettore della Commissione nazionale di sviluppo e riforma (Ndrc) - il principale pianificatore economico del Paese - Lian Weiliang, nel corso di una conferenza stampa convocata dall’Ufficio informazioni del Consiglio di Stato. L’ambiente esterno per lo sviluppo della Cina sta diventando più complesso, ha osservato Lian, secondo cui le fondamenta economiche del Paese sono tuttavia sufficienti a garantirne la crescita. “Sia la Russia che l'Ucraina partecipano alla Nuova via della seta e la Cina continuerà a collaborare con i Paesi partecipanti (…) per promuovere lo sviluppo di alta qualità” della rotta commerciale nello spirito di cooperazione pacifica, mutuo vantaggio, apertura e inclusività, ha precisato Lian. (Cip)