Ucraina: un missile lanciato dal Mar Nero colpisce insediamento nella regione di Odessa

- Un attacco missilistico proveniente dal Mar Nero l’insediamento ucraino di Tuzla, situato circa 173 chilometri a sud ovest di Odessa. A confermarlo un video pubblicato dal governatore regionale di Odessa sul suo canale Telegram. Secondo quanto riferito, in seguito all’attacco non sono state segnalate vittime anche se, secondo le autorità regionali, l'attacco ha colpito infrastrutture critiche. La città portuale di Odessa, nell’area sud occidentale dell’Ucraina è un obiettivo chiave per la Russia: assumere il controllo della città, di fatti, taglierebbe l’accesso al mare all'Ucraina, oltre che bloccare uno dei principali porti da cui partono e arrivano la stragrande maggioranza delle sue importazioni ed esportazioni via mare. (Kiu)