Ucraina: sindaco di Mykolaiv, ripresi i bombardamenti contro la città

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono ricominciati questa mattina i bombardamenti delle forze russe contro la città costiera ucraina di Mykolaiv. In un post su Facebook, il sindaco della città, Oleksandr Senkevych ha scritto che le truppe russe hanno preso di mira gli edifici residenziali della città e ha condiviso un video di un condominio avvolto dalle fiamme. "Ci sono molti proiettili di artiglieria in città che non sono esplosi (…) non avvicinatevi, non toccateli e non provate a spostarli da soli", ha avvertito Senkevych rivolgendosi alla popolazione. Il rinnovato assalto arriva il giorno dopo che le forze ucraine hanno respinto un attacco russo alla città, dove risiedono circa 476 mila persone, e hanno riconquistato l'aeroporto locale di Kulbakyne. (Kiu)