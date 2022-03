Ucraina: ministero Difesa russo, servizi segreti Kiev preparano attentato nucleare a Kharkiv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi segreti ucraini (Sbu) ed il battaglione Azov intendono innescare una esplosione presso un reattore nucleare dell'Istituto di fisica e tecnologia di Kharkiv, per poi accusare l'Esercito russo di aver provocato una contaminazione radioattiva. Lo riferisce questa mattina il ministero della Difesa russo. "La Sbu ed i militanti del battaglione Azov intendono far esplodere il reattore e accusare le forze armate russe di aver lanciato un attacco missilistico contro un impianto nucleare sperimentale", sostiene il dicastero. Inoltre il ministero della Difesa ha osservato che diversi giornalisti stranieri sono arrivati ieri a Kharkiv per registrare "le conseguenze della provocazione", ed accusare la Russia di aver provocato una catastrofe ecologica. (Rum)