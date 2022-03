Ucraina: Gentiloni, dalla crisi nasce la nuova Europa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il 24 febbraio ha cambiato il corso della storia europea. Ci ha fatto capire che la libertà non è un optional lussuoso e ci ha tolto l'illusione di un ritorno alla normalità. Ma soprattutto ci impone un salto, un secondo momento costituente dopo il successo del primo. Con il Covid è stato il momento della solidarietà, oggi è quello dell'autonomia. Soprattutto in campo energetico e in quello della Difesa". Lo ha detto, in una intervista a "La Stampa" Paolo Gentiloni, il quale è convinto che la Storia stia portando l'Unione europea a un nuovo punto di svolta. Il secondo nel giro di due anni. Il commissario all'Economia difende le sanzioni alla Russia, ma sa che potrebbero non bastare per fermare l'invasione in Ucraina. E questo per l'Occidente è "un vero e proprio dilemma". La crisi "non si risolverà nel giro di qualche giorno" e quindi "bisogna attrezzarsi per un periodo più lungo". Da un lato bisogna tenere la barra dritta con Mosca e fare il possibile per difendere l'Ucraina, ma al tempo stesso bisogna anche proteggere la crescita dell'economia europea che si sta rialzando dopo la pesante recessione causata dalla pandemia. Fare insomma "una politica di crescita in tempo di guerra". La scelta di finanziare l'invio di armi all'Ucraina con fondi Ue è un sintomo di questo momento costituente: "Abbiamo preso una decisione senza precedenti: destinare 500 milioni di euro per fornire armi e altri dispositivi a un Paese aggredito. E lo abbiamo fatto con un consenso unanime. Anche su questo il vertice russo aveva fatto i conti sbagliati". (segue) (Res)