Ucraina: Gentiloni, dalla crisi nasce la nuova Europa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là delle forniture militari a Kiev, l'Occidente sta combattendo una guerra principalmente economica: "La risposta dell'Ue e degli alleati atlantici - spiega il commissario - è stata molto forte, unita. E l'impatto di questa reazione sull'economia russa è enorme. L'Occidente è però alle prese con un dilemma: non è detto che questa risposta all'aggressione militare farà cambiare idea a Putin. Questo ovviamente non incrina la nostra scelta, che si è già mostrata molto rapida ed efficace. Molto più efficace della sua ipotetica guerra-lampo. Ma il dilemma resta". Secondo Gentiloni "è una crisi drammatica, con conseguenze umanitarie immani. Ma non si risolverà nel giro di qualche giorno. Dovremo gestire l'economia Ue in tempo di crisi e con una guerra ai nostri confini. Per ora le conseguenze sul settore bancario sono contenute, mentre il settore energetico potrebbe finire sotto pressione. Per questo bisogna attrezzarsi. Ci saranno conseguenze sulle catene di approvvigionamento, sulle materie prime e sulla produzione alimentare, soprattutto nei Paesi più poveri. Perché Russia e Ucraina sono ancora il granaio del mondo". (segue) (Res)