Ucraina: Gentiloni, dalla crisi nasce la nuova Europa (3)

- I governi saranno nuovamente più liberi di spendere, ma in vista di un possibile rialzo dei tassi d'interesse il costo di finanziamento dei Paesi ad alto debito come l'Italia rischia di diventare insostenibile: "Sarà la Banca centrale europea ad assumere le decisioni di politica monetaria e non spetta certo a me parlarne. Giovedì la Bce si pronuncerà, le sue decisioni saranno sicuramente sagge e basate sulle evidenze. Bisogna fare i conti con un'inflazione destinata a durare, un'inflazione che non deriva da un surriscaldamento dell'economia, ma da un incremento dei prezzi dell'energia". "Per quanto riguarda invece i governi e la Commissione, - continua il commissario - dico che non è il momento di ridurre il tasso di ambizione. Abbiamo lavorato in vista del vertice di Versailles (giovedì evenerdì) per quantificare il bisogno di investimenti addizionali: 650 miliardi l'anno solo per la transizione ecologica e digitale, alcune decine di miliardi per quelli nella Difesa. Bisogna trovare un equilibrio per tenere sotto controllo i conti, specie nei paesi ad alto debito, senza intaccare la necessità di investimenti", ha concluso Gentiloni. (Res)