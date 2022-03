Ucraina: ammiraglio Cavo Dragone, offensiva russa in affanno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "I russi hanno commesso un doppio errore. Hanno sopravvalutato la loro forza e sottovalutato quelle degli ucraini. Per questo credo e spero che l'offensiva si fermerà presto". Lo ha detto in una intervista a "la Repubblica" l'ammiraglio Giuseppe Cavo Dragone, che non è certo un ufficiale da scrivania. Pilota di caccia Harrier, ha partecipato come responsabile della campagna aerea ai raid contro i talebani nel 2001 ed è stato al vertice delle forze speciali impegnate nella lotta all'Isis. Poi ha comandato la Marina e da novembre è a capo di tutte le forze armate: "Mai - confessa - mi sarei aspettato un conflitto tra Paesi che sono geograficamente parte dell'Europa. Ci eravamo abituati a vedere i nostri militari partire per missioni in teatri lontani, ora invece si stanno schierando in Polonia e in Romania. Gli echi della guerra si sentono vicini, questo genera apprensione nei cittadini mentre noi abbiamo la necessità di riorientare il dispositivo militare". "In questo momento - continua - gli sforzi sono diretti al presente: come garantire la sicurezza del Paese e come dare supporto a una nazione che è stata invasa. C'è un grande cambiamento. Negli ultimi venti anni ci siamo misurati con lo scenario della guerra asimmetrica, che non scomparirà perché dovremo continuare a fare i conti con il terrorismo, mentre questa è una guerra di tipo nuovo, in cui le anni convenzionali sono accompagnate da strumenti innovativi come incursioni cyber". (segue) (Res)