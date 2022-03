Ucraina: ammiraglio Cavo Dragone, offensiva russa in affanno (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Desidero rivolgere a tutta la Redazione di Agenzia Nova e a coloro che hanno creduto in questo progetto editoriale, gli auguri da parte della Difesa e delle Forze Armate italiane" Lorenzo Guerini

Ministro della Difesa

22 luglio 2021

- Si parla di conflitto multidominio, perché non riguarda più solo mare, cielo e terra ma anche le reti telematiche e lo spazio: "Per questo occorre mettere a sistema ancora di più le capacità delle forze armate. Il ministro Lorenzo Guerini ci ha già dato linee guida chiare e valide: vuole uno strumento integrato come passo intermedio per arrivare a operazioni multidominio". Le forze speciali sono state l'elemento chiave nella lotta al terrorismo. La guerra in Ucraina non ridimensionerà il loro ruolo: "No. Perché purtroppo il terrorismo farà parte del nostro futuro. E in Ucraina hanno avuto un ruolo importante in entrambi gli schieramenti. Va detto che i nostri incursori non sono inferiori a nessuno, per tradizione e per quello che hanno dimostrato sul campo: lo riconoscono americani, inglesi e israeliani". Nel 2019 i vertici delle forze armate avevano chiesto un aumento degli organici per affrontare i nuovi scenari di crisi mondiale. Poi la pandemia ha mostrato quanto possano essere utili i militari al Paese: "Ero di questa idea prima, ancora di più adesso. Il ministro Guerini da subito ha recepito questa necessità e c'è stato il coinvolgimento parlamentare: il virus e la guerra indicano il bisogno di avere più militari in servizio. Chiaramente confrontando le nostre esigenze con quelle complessive del Paese", ha concluso Cavo Dragone. (Res)