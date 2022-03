Moldova: ministro Esteri Popescu, troppo fragili per alzare la voce

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'invasione russa in Ucraina ha travolto il Paese — il più povero d'Europa — e le conseguenze sono già devastanti: "Dal 24 febbraio, più di 230 mila rifugiati hanno attraversato il confine, 120 mila rimarranno qui: siamo un popolo di 2,5 milioni", dice al "Corriere della Sera" Nicu Popescu, giovane ministro degli Esteri e dell'Integrazione europea della Moldova. Ma la paura più grande è un'altra, che l'invasione dell'Ucraina non sia altro che un incubo premonitore del futuro della Moldova, anche dopo le parole minacciose del presidente bielorusso Aleksandr Lukashenko. Ieri, il segretario di Stato americano Antony Blinken ha incontrato nella capitale Chisinau la presidente europeista Maia Sandu e Popescu, e ha assicurato l'appoggio degli Stati Uniti. Ma le somiglianze con l'Ucraina sono troppe per stare tranquilli. Oltre alla dipendenza dal gas russo e a un enorme debito pubblico, c'è una regione separatista, la Transnistria, che è l'equivalente del Donbass, a maggioranza filo russa, e dove si trova uno dei più grandi depositi di armi di tutta l'Europa orientale. II ministro prova a mantenere la calma. Anche quando una giornalista ucraina quasi gli urla: 'Mi spieghi perché non avete aderito alle sanzioni contro la Russia'. Popescu misura i toni: "Siamo vicini al popolo ucraino, condanniamo Putin e questa guerra ingiusta. Ma siamo troppo deboli per alzare la voce, rischiamo un punto di rottura, non possiamo spingerci oltre, e i nostri partner europei l'hanno capito". (segue) (Res)