Moldova: ministro Esteri Popescu, troppo fragili per alzare la voce (2)

- Il punto di rottura di cui parla è la guerra in casa: "Nessuno si aspettava le bombe su Kiev, ma è successo. Siamo il Paese più fragile della zona e non posso negare che ci stiamo preparando al peggio. La crisi c'è già. Viviamo già una crisi umanitaria. Tra poco non avremo più modo di accogliere dignitosamente i rifugiati. Siamo solidali, ma abbiamo bisogno di un aiuto concreto dagli altri Paesi e di un piano per ricollocare chi fugge. Anche la nostra fragile economia è già stata messa a dura prova dal conflitto". "Per esempio, - aggiunge il ministro - stiamo subendo la perdita di importazioni dall'Ucraina, principalmente dal porto di Odessa. Soffriamo anche con l'export. Per non parlare del crollo della fiducia degli investitori". La Moldova ha formalizzato la richiesta di adesione all'Unione europea, insieme alla Georgia, subito dopo l'Ucraina: "Non è una novità che la Moldova voglia far parte dell'Europa, ma ora, più che mai, è necessario un passo avanti. Sappiamo che non avviene dall'oggi al domani, ma abbiamo bisogno di un segnale forte, è quello che vogliono i nostri cittadini", ha concluso Popescu. (Res)