Siria: 15 militari morti e 18 feriti in attentato vicino a Palmira

- E' di 15 militari uccisi, tra cui degli ufficiali, e 18 feriti il bilancio provvisorio di un attentato contro un autobus di militari vicino a Palmira, nel centro della Siria. Lo rende noto l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), organizzazione non governativa con sede a Londra, secondo il quale il bilancio delle vittime è destinato ad aumentare in seguito ai numerosi feriti in gravi condizioni. Al momento non sono noti ulteriori dettagli. (Res)