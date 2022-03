Covid: Sileri, stop al green pass se lo consentiranno i dati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

23 luglio 2021

- Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, in una intervista a "Il Tempo" spiega che "c'è una discussione in atto tra tutte le forze politiche che sostengono il governo sulla gradualità e sui tempi di allentamento delle misure, visto che la situazione epidemiologica continua a migliorare. Come sempre, si deciderà ascoltando la scienza, valutando i dati epidemiologici e i suggerimenti del Cts: è un metodo di lavoro che sinora ha funzionato, e non vedo la necessità di modificarlo". II Capogruppo della Lega al Senato, Massimiliano Romeo, ha detto che alla scadenza dello stato di emergenza, il 31 marzo, verrebbero meno le basi giuridiche del green pass: "Non sono un giurista, ma mi lascia tranquillo la constatazione che negli uffici del Governo e dei Ministeri ci sono funzionari che sulla materia sono molto esperti. Ciò che conta veramente è la direzione che abbiamo intrapreso grazie al miglioramento della situazione epidemiologica, che ci porterà progressivamente e con gradualità alla rimozione delle misure di contenimento del virus". Ora ci troviamo ad affrontare l'arrivo di un ingente flusso da un Paese, l'Ucraina, dove solo il 35 per cento è vaccinato: "Al momento stiamo parlando di circa 10.000 persone, vedremo nei prossimi giorni se il flusso aumenterà, e di quanto. A tutti i profughi in arrivo in Italia verrà fatto il tampone, a tutti verrà offerta la vaccinazione o il richiamo, oltre ovviamente all'accesso completo ai servizi del nostro sistema sanitario: ricordiamo che tra i profughi vi sono tanti soggetti fragili, anziani, donne, bambini, e che purtroppo potrebbero arrivare anche persone con traumi bellici". (segue) (Res)