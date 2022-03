Covid: Sileri, stop al green pass se lo consentiranno i dati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Matteo Bassetti qualche giorno fa ha affermato che dall'emergenza umanitaria può nascere una nuova variante: "Le probabilità che si diffondano nuove varianti virali aumentano quando la circolazione del virus è intensa, quindi se l'esodo dei profughi dovesse avvenire in situazioni di sovraffollamento il rischio di un incremento della circolazione virale potrebbe esserci. Va detto però che le varianti che abbiamo avuto sino ad oggi, da ultima Omicron, non sono emerse da situazioni di emergenza umanitaria". "La verità - conclude Sileri - è che dobbiamo spingere sulle vaccinazioni per raggiungere l'obiettivo fissato dall'Oms del 70 per cento della popolazione mondiale vaccinata entro il 30 giugno". (Res)