Ucraina: ministero Esteri russo, delusi da decisione Germania di fornire armi a Kiev

- La Russia è delusa dalla decisione della Germania di fornire armi all'Ucraina ed è preoccupata che queste possano cadere nelle mani di "terroristi e banditi". Lo ha affermato il direttore del terzo dipartimento europeo del ministero degli Esteri russo, Oleg Tjapkin, in un'intervista all'agenzia di stampa "Ria Novosti". Secondo lui la decisione di Berlino è avvenuta in violazione della propria legislazione nazionale e delle restrizioni legali a livello dell'Ue, ricordando anche la "responsabilità storica" della Germania in relazione "ai popoli dell'ex Urss". (Rum)