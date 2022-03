© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La piattaforma di contenuti in streaming NetFlix ha annunciato la sospensione dei servizi in Russia nel contesto della crisi in atto in Ucraina. Lo ha comunicato la società tramite un comunicato aziendale. Netflix ha giustificato il blocco dei servizi citando le "circostanze sul campo", un chiaro rimerimento alla legge contro la false informazioni firmata dal presidente russo Vladimir Putin venerdì 4 marzo. (Nys)