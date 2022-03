Ucraina: Anonymous rivendica hackeraggio emittenti televisive russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il collettivo di hacker Anonymous ha rivendicato un attacco informatico ai danni delle emittenti televisive di Stato russe, tramite cui gli hacker avrebbero trasmesso immagini del conflitto in Ucraina. In un messaggio su Twitter rilanciato dall'emittente televisiva "Bbc", che non ha potuto confermare la veridicità dei contenuti, Anonymous ha riferito di aver colpito in particolare le emittenti "Rossija 24", "Primo canale" e "Mosca 24", in aggiunta ai servizi di streaming "Wink" e "Ivi". In un secondo messaggio, il collettivo afferma che quella intrapresa contro la Russia è "la più vasta operazione di Anonymous mai vista". "Ricordateci quando diverse potenze volgeranno lo sguardo su di noi, perché accadrà", afferma il messaggio di Anonymous, secondo cui l'obiettivo del collettivo di hacker è di "cambiare il mondo per il meglio". (Rel)