Ucraina: la Russia annuncia apertura corridoi umanitari a Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy

- Dopo una notte di intensi bombardamenti contro diverse città ucraine, la Russia ha annunciato un cessate il fuoco temporaneo e l’apertura di corridoi umanitari a Kiev, Mariupol, Kharkiv e Sumy. Sarà l’ennesimo tentativo di garantire una tregua umanitaria dopo i fallimenti del fine settimana, quando per due volte Kiev e Mosca avevano concordato l’evacuazione dei civili dalle città meridionali di Mariupol e Volovakha ma senza successo e con reciproche accuse di violazioni del cessate il fuoco. Spostando l’attenzione sul fronte sud, il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Senkevych, ha fatto sapere che i bombardamenti contro la città costiera sono ripresi e stanno colpendo anche dei quartieri residenziali. Il nuovo assalto contro la città costiera arriva il giorno dopo che le forze ucraine hanno respinto un attacco russo alla città, dove risiedono circa 476 mila persone, e hanno riconquistato l'aeroporto locale di Kulbakyne. Un missile lanciato dal Mar Nero, invece, ha colpito il villaggio di Tuzla, situato a circa 170 chilometri da Odessa, l’obiettivo strategico prioritario per le forze russe sul fronte meridionale insieme a Mariupol: la presa dei due porti, infatti, oltre a tagliare fuori l’Ucraina dall’accesso al Mar Nero e bloccherebbe anche l’import/export del Paese.Nell’aggiornamento pubblicato questa mattina dallo Stato maggiore della Difesa ucraino, si riferisce che le forze ucraine sono riuscite a strappare il controllo della di città di Chuhuiv, situata nell’area orientale del Paese a sud ovest di Kharkiv, alle truppe russe e hanno inflitto loro pesanti perdite. Secondo le fonti ucraine, nel corso degli scontri sono stati uccisi due comandanti russi di alto rango. Chuhuiv, che vanta una popolazione di circa 31 mila persone, si trova in una posizione strategica a circa 37 chilometri dalla seconda città più grande dell'Ucraina, Kharkiv, oggetto di pesanti bombardamenti dalle forze russe da oltre una settimana. Secondo il report dell’intelligence del Regno Unito pubblicato questa mattina, le forze russe avrebbero ottenuto successi minimi nelle ultime 48 ore, a causa della rigida resistenza ucraina e dallo scarso supporto logistico. In attesa di vedere se il cessate il fuoco entrato in vigore alle 8 ora italiana reggerà e di valutare quali saranno i prossimi sviluppi sul terreno, oggi si dovrebbe tenere anche un terzo round di negoziati fra le delegazioni di Mosca e Kiev, come annunciato nel fine settimana da David Arakhamia, tra i membri della delegazione di Kiev e capogruppo in Parlamento di Servo del popolo, il partito del presidente Volodymyr Zelensky. (Kiu)