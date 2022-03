Ucraina: ministra Esteri tedesca Baerbock difende no Nato a zona di non volo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La ministra degli Esteri tedesca, Annalena Baerbock, ha difeso la decisione della Nato di non istituire una zona di non volo sull'Ucraina invasa dala Russia, al fine di evitare un'escalation nella guerra in corso nel Paese. “Questi sono i momenti in politica estera in cui in realtà si può scegliere solo tra peste e colera”, ha affermato l'esponente dei Verdi, intervistata dall'emittente radiotelevisiva “Ard”. Allo stesso tempo, Baerbock ha evidenziato la responsabilità di evitare che il conflitto in corso in Ucraina porti a una terza guerra mondiale. In particolare, per la ministra degli Esteri tedesca, “non possiamo permetterci una ricaduta” della guerra tra Russia e Ucraina “sulla Polonia, sugli Stati baltici”. (Geb)