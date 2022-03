© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, ha difeso la decisione della Nato di non istituire una zona di non volo sull'Ucraina invasa dalla Russia. Intervistato dal quotidiano “Bild”, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha affermato che trasformare “questa orribile guerra” nell'ex repubblic sovietica in una “guerra ancora più grande non ridurrà la sofferenza” degli ucraini.(Geb)