Energia: Spagna, fondatore Inditex interessato a quota filiale rinnovabili di Repsol

- La compagnia petrolifera Repsol sta cercando un partner che acquisisca il 25 per cento della sua filiale di energie rinnovabili, un'operazione valutata circa 3 miliardi di euro, e tra di essi ci sarebbe il proprietario della multinazionale tessile Inditex, Amancio Ortega. L'obiettivo di Repsol è sostenere il suo piano aziendale per raggiungere la produzione di 49 gigawatt (GW) di energie rinnovabili nei prossimi anni. Secondo fonti finanziarie consultate dal quotidiano "Cinco Dias", Repsol ha attualmente cinque offerte da fondi di investimento e compagnie di assicurazione in un processo di offerta organizzato da JP Morgan. Si tratta dei fondi d'investimento specializzati in energie rinnovabili Predica, che fa parte della banca Crédit Agricole, Mirova, di Natixis, il fondo pensione canadese Omers e le compagnie di assicurazione Axa e Pggm. Pontegadea, azienda di proprietà di Amancio Ortega, fondatore di Inditex, mantiene un rapporto diretto con la dirigenza di Repsol. (segue) (Spm)