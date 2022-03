Energia: Spagna, fondatore Inditex interessato a quota filiale rinnovabili di Repsol (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Repsol prevede di aumentare la sua capacità di rinnovabili a 49 GW e la cessione del 25 per cento della filiale che si occupa di energie rinnovabili le permetterebbe di ottenere denaro contante per continuare a investire in questo settore. All'orizzonte per il business delle rinnovabili di Repsol c'è anche una quotazione in borsa, sulla falsariga dell'operazione effettuata da Acciona l'anno scorso. L'operazione, lanciata nel suo piano strategico 2020, è stata poi congelata in attesa di un consolidamento di questo business. Tradizionalmente, Ortega aveva usato la sua holding per investire nel settore immobiliare, ma negli ultimi anni ha scelto di prendere quote di minoranza in aziende come Telxius, la filiale di Telefónica per la gestione delle sue torri telefoniche, e in Red Eléctrica. (Spm)