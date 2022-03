Germania: Roettgen (Cdu), fermare le importazioni di idrocarburi dalla Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania deve fermare le importazioni di idrocarburi dalla Russia, come contromisura per la guerra di aggressione che Mosca ha mosso all'Ucraina. È quanto afferma Norbert Roettgen, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), della cui commissione Affari esteri è stato presidente dal 2014 al 2021. In un contributo per il quotidiano “Der Tagesspiegel”, Roettgen scrive che il presidente russo Vladimir Putin sta cercando di “mettere in ginocchio gli ucraini bombardando in maniera disumana e criminale intere strade, zone residenziali e ospedali” del loro Paese. Secondo l'esponente della Cdu, proprio come “la guerra di aggressione contro l'Ucraina è stata un crimine di guerra, così lo è la guerra indiscriminata contro la popolazione civile” dell'ex repubblica sovietica. La situazione “peggiorerà”. Pertanto, sottolinea Roettgen, “non possiamo più aspettare. Il popolo tedesco comprende la posta in gioco in Ucraina: la pace e la libertà dell'Europa”. Pertanto, è necessario “fare tutto il possibile per sostenere gli ucraini nella loro lotta contro Putin e per la libertà”. A tal fine, Roettgen evidenzia: “Dobbiamo fermare ora gli affari della Russia con il petrolio e il gas”. In caso contrario, le sanzioni internazionali contro Mosca per l'aggressione contro l'Ucraina saranno soltanto parzialmente efficaci. (segue) (Geb)