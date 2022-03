Germania: Roettgen (Cdu), fermare le importazioni di idrocarburi dalla Russia (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo Roettgen, infatti, “la guerra è un modello di impresa per Putin e noi la finanziamo” con le importazioni di idrocarburi dalla Russia. Il deputato della Cdu si dice, quindi, “convinto” che l'embargo della Germania sulle forniture di petrolio e gas russi “arriverà”. La Repubblica federale tedesca può “sostituire le consegne” con le proprie riserve “fino al prossimo inverno. Fino ad allora, il Paese ha “il tempo e l'opportunità” per riallineare la propria politica energetica. Secondo Roettegn, “per il momento”, tale sviluppo avverrà “soltanto a scapito di altri obiettivi come la protezione del clima e la fine dell'energia nucleare”. Tuttavia, afferma infine l'esponente della Cdu, “per molti ucraini sarà troppo tardi se ora esitiamo”. (Geb)