Ucraina: Roettgen (Cdu), Putin cerca di riportarci indietro nel tempo con le bombe

- Il presidente russo, Vladimir Putin, cerca di “riportare la comunità internazionale indietro nel tempo con le bombe” sull'Ucraina, a un'epoca in cui “gli obiettivi politici venivano attuati con la forza militare e i confini venivano spostati in maniera arbitraria”. È quanto afferma Norbert Roettgen, deputato dell'Unione cristiano-democratica (Cdu), della cui commissione Affari esteri è stato presidente dal 2014 al 2021. In un contributo per il quotidiano “Der Tagesspiegel”, Roettgen evidenzia che Putin impiega la guerra “come mezzo politico come nel XIX secolo e come se il XX secolo non fosse esistito”. Pertanto, “dobbiamo capire cosa significhi un successo di questo metodo di Putin per il XXI secolo e smettere di chiudere gli occhi”. Intanto, il titolare del Cremlino persegue “fantasie imperiali e un piano di riunificazione nazionale” della Russia con le ex repubbliche sovietiche. Secondo il deputato della Cdu, “l'Ucraina non ha diritto di esistere” per Putin, che “non vede il Paese come uno Stato indipendente, ma come parte della Russia”. Allo stesso modo, il presidente russo osserva i territori già dell'Unione Sovietica. (segue) (Geb)