Ucraina: Roettgen (Cdu), Putin cerca di riportarci indietro nel tempo con le bombe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Roettgen, si tratta di “una svolta” che deve essere considerata “un campanello dall'allarme”. In particolare, sottolinea l'esponente della Cdu, “dobbiamo liberarci della nostra ingenuità nei confronti dei regimi autoritari”. Roettgen quindi afferma: “Diplomazia e capacità militari vanno di pari passo, infatti sono interdipendenti. Dobbiamo imparare a pensare a entrambi insieme e capire una volta per tutte che non saremo presi sul serio politicamente se non disponiamo di mezzi militari dispiegabili oltre alla diplomazia”. Secondo il deputato della Cdu, “Putin ha già perso” perché “la nazione ucraina”, di cui il presidente russo “nega l'esistenza”, è emersa “in maniera irrevocabile ed è più forte che mai”. Roettgen, infine, afferma: “Putin potrebbe distruggere l'Ucraina come Paese, ma non come nazione”. (Geb)