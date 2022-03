Energia: Shell difende decisione di acquistare petrolio russo nonostante la guerra in Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La multinazionale petrolifera Shell ha difeso la sua decisione di acquistare petrolio russo nonostante l'invasione dell'Ucraina. Come riferisce il quotidiano britannico "Financial Times", il gigante petrolifero ha chiuso un contratto da 20 milioni di dollari per un carico di greggio russo qualche giorno dopo aver annunciato il suo sostegno nel boicottaggio all'economia russa. Shell, tuttavia, ha fatto sapere che quella di acquistare il gas russo è stata una decisione "difficile" e di non avere avuto "alternative", per garantire la puntualità delle sue forniture ai clienti europei. Inoltre, sinora, i Paesi occidentali non hanno imposto sanzioni sulle importazioni di petrolio russo, temendo di far salire i prezzi dell'energia - già in queste ore a un livello record - in tutto il mondo. Il ministro degli Esteri ucraino Dmytro Kuleba ha così criticato la compagnia energetica, scrivendo su Twitter: "Il petrolio russo non ha per voi l'odore del sangue ucraino?". L'azienda ha affermato di rimanere "inorridita dalla guerra in Ucraina" e di aver fermato la maggior parte delle attività che coinvolgono il petrolio russo, aggiungendo tuttavia, che la questione delle forniture è "altamente complessa". (Rel)