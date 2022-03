Germania: ministro Finanze Lindner, aiuti per imprese colpite da sanzioni contro Russia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo federale potrebbe stanziare aiuti pubblici a favore delle imprese colpite dalle sanzioni internazionali imposte alla Russia a seguito dell'invasione dell'Ucraina. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Christian Lindner, nel corso di un'intervista che ha rilasciato al gruppo editoriale Rnd. In particolare, il presidente del Partito liberaldemocratico (Fdp) ha dichiarato: “È ipotizzabile un aiuto mirato per le aziende la cui esistenza è a rischio. Tuttavia, ha evidenziato Lindner, “non saremo in grado di compensare i mancati profitti". (Geb)