Business news: America Latina, Sace, situazione creditizia resta complessa, Messico e Brasile “in chiaroscuro”

- Sul fronte del rischio di credito, in America Latina resta complessa la situazione della Bolivia (da 79 a 81), che ha affrontato la pandemia all’indomani di tornate elettorali convulse e con un assetto istituzionale fragile. È quanto si legge nella Risk Map 2022 presentata oggi da Sace. Ancora in chiaroscuro le prospettive del Messico (da 47 a 46) e del Brasile (invariato a 57), Paesi che mantengono una crescita inferiore al potenziale: il primo, infatti, ha adottato misure anticicliche troppo limitate; il secondo registra una nuova recessione tecnica inaspettata, complice l’impennata dell’inflazione e una politica monetaria aggressiva da parte della banca centrale che ne hanno indebolito la domanda. Le dinamiche del debito pubblico rimangono al centro anche della delicata situazione dell’Argentina (da 87 a 84) e che si trova di fronte a un nuovo snodo cruciale alla luce dell’accordo con il Fmi. Resta invece pressoché stabile il Perù, che già prima della pandemia presentava conti pubblici in ordine e politiche economiche assennate. (Res)