Usa-Russia: Pelosi, Camera al lavoro per blocco importazioni petrolifere russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Nova ha sempre dato prova di serietà e professionalità, fornendo ai cittadini gli strumenti per poter distinguere le notizie dalle fake news" Francesco Boccia

Deputato del Partito democratico

21 luglio 2021

- La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti sta studiando ulteriori misure legislative di isolamento della Russia, incluso un disegno di legge per il blocco delle importazioni petrolifere ed energetiche da quel Paese. Lo ha annunciato la presidente della Camera, Nancy Pelosi, che già nei giorni scorsi si era espressa in favore di un blocco delle importazioni di petrolio russo nonostante il rischio di ulteriori ricadute sui consumatori statunitensi. "Il nostro disegno di legge proibirebbe le importazioni di petrolio e prodotti petroliferi dalla Russia agli Stati Uniti, bloccherebbe le ordinarie relazioni commerciali con Russia e Bielorussia, e getterebbe le basi per negare alla Russia l'accesso all'Organizzazione mondiale del commercio (Omc)", ha dichiarato l'esponente del Partito democratico in una lettera inviata ai suoi colleghi. "Il Congresso intende erogare fondi di emergenza questa settimana nell'ambito della nostra legislazione di finanziamento dello Stato". Pelosi ha aggiunto che l'amministrazione del presidente Usa Joe Biden ha chiesto lo stanziamento di 10 miliardi di dollari per "il sostegno umanitario, militare ed economico" all'Ucraina. Un disegno di legge per il blocco delle importazioni di petrolio dalla Russia è già stata presentata al Senato federale Usa la scorsa settimana. (segue) (Nys)