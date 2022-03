Usa-Russia: Pelosi, Camera al lavoro per blocco importazioni petrolifere russe (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti stanno lavorando con i loro alleati in Europa per esaminare la possibilità di vietare le importazioni di petrolio russo nel tentativo di sanzionare ulteriormente la Russia per l’invasione dell’Ucraina. Lo ha dichiarato il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, alla “Cnn”. “Ieri sono stato al telefono con il presidente e altri membri del gabinetto esattamente su questo argomento e ora stiamo parlando con i nostri partner e alleati europei per esaminare in modo coordinato la prospettiva di vietare l’importazione di petrolio russo assicurandoci che ci sia ancora una fornitura adeguata di petrolio sui mercati mondiali”, ha detto Blinken. La discussione è in corso ed è “molto attiva”, ha aggiunto Blinken. (segue) (Nys)