Usa-Russia: Pelosi, Camera al lavoro per blocco importazioni petrolifere russe (3)

- La scorsa settimana la Casa Bianca aveva escluso la possibilità di ricorrere al blocco delle importazioni petrolifere dalla Russia, avvertendo che tale iniziativa comporterebbe un'ulteriore impennata dei già elevatissimi prezzi dei carburanti alla pompa per i cittadini Usa. "Il nostro obiettivo e l'obiettivo del presidente è stato di massimizzare l'impatto (delle sanzioni) per il presidente (russo, Vladimir) Putin e per la Russia, minimizzando al contempo l'impatto per noi e i nostri alleati e partner", aveva dichiarato nel corso di una conferenza stampa la portavoce della Casa Bianca, Jen Psaki. "Non abbiamo l'interesse strategico a ridurre la fornitura globale di energia", aveva proseguito la portavoce, che però ha sminuito l'importanza delle forniture energetiche dalla Russia per gli Stati Uniti, che rappresenterebbero circa il 10 per cento delle importazioni petrolifere della prima potenza mondiale. Nelle scorse ore l'ipotesi di un blocco delle importazioni di petrolio dalla Russia era stata sostenuta dalla presidente democratica della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi. (Nys)