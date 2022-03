© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Congresso federale degli Stati Uniti stanzierà 10 miliardi di dollari per il sostegno umanitario, militare ed economico all'Ucraina questa settimana. Lo ha annunciato la presidente della Camera dei rappresentanti Nancy Pelosi. "La Camera sta valutando misure legislative più forti per isolare ulteriormente la Russia dall'economia globale", ha dichiarato la presidente della Camera in una lettera. (Nys)