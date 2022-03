Usa: Blinken visiterà il Texas questa settimana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, visiterà il Texas questa settimana, concentrandosi sul tema dei danni alla salute dei militari statunitensi causati dal rogo di rifiuti in Iraq, un tema che il presidente aveva menzionato durante il suo discorso sullo Stato dell'Unione. Lo ha comunicato tramite una nota la Casa Bianca, secondo cui domani, 8 marzo, Biden sarà a Fort Worth, nel Texas, per incontrare veterani, operatori sanitari e sopravvissuti e discutere le pratiche dannose per la salute durante i conflitti militari Usa nel Medio Oriente. Biden visiterà anche una clinica del dipartimento per gli Affari dei veterani, e presenterà iniziative per "espandere l'accesso all'assistenza e ai benefit sanitari per i veterani danneggiati dall'esposizione ambientale durante il servizio militare". Durante i conflitti militari in Iraq e Afghanistan le Forze militari statunitensi erano solite smaltire rifiuti di ogni genere - incluse plastiche, metalli, rifiuti medici e biologici - ricorrendo a roghi a cielo aperto; tale pratica ha causato reazioni avverse anche gravi sui militari esposti alle tossine causate dalla combustione. (Nys)