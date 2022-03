Ucraina: "Wsj", la Russia recluta siriani esperti nel combattimento urbano

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia sta assoldando veterani esperti nel combattimento urbano dalla Siria in vista dell'offensiva diretta contro le maggiori città dell'Ucraina Orientale. E' quanto affermano quattro "funzionari statunitensi" anonimi citati dal quotidiano "Wall Street Journal". La Russia opera militarmente in Siria a fianco del governo di Damasco dal 2015, e nei giorni scorsi avrebbe iniziato a reclutare combattenti in quel Paese affinché prendano parte ai combattimenti a Kiev, nel tentativo di accelerare la conquista della capitale e la conclusione del conflitto. La Russia avrebbe offerto dai 200 ai 300 dollari ai volontari per operare in territorio ucraino a turni di sei mesi. Secondo le fonti citate dal quotidiano statunitense, un numero imprecisato di combattenti siriani si trova già in Russia per unirsi alle operazioni militari sul territorio dell'Ucraina. L'afflusso di combattenti stranieri avviene in misura ancor più massiccia dal lato ucraino: la scorsa settimana il presidente Volodymyr Zelensy ha annunciato che circa 16mila combattenti stranieri si sono uniti come volontari alle forze ucraine. (Nys)