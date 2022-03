Ucraina: Corea del Sud interrompe transazioni con la banca centrale russa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corea del Sud ha inasprito oggi il suo regime di sanzioni finanziarie contro la Russia, annunciando il blocco delle transazioni con la banca centrale di quel Paese. Il ministero degli Esteri sudcoreano ha deciso di congelare tutti gli asset in won detenuti dalla banca centrale russa nel Paese e di interrompere le transazioni con quest'ultima, in linea con misure analoghe già adottate da Stati Uniti e Unione europea. Il primo marzo scorso Seul aveva già proibito le transazioni finanziarie con sette tra i maggiori istituti di credito della Russia, inclusa Sberbank. Il ministero delle Finanze presenterà oggi i dettagli delle nuove sanzioni, che saranno "in linea con le sanzioni finanziarie degli Stati Uniti. Dettagli in merito agli asset detenuti dalla banca centrale russa in Corea del Sud non possono essere divulgati senza il consenso della diretta interessata. (Git)