Corea del Sud: presidenziali, autorizzato voto diretto di positivi a Covid e soggetti in isolamento

- La Commissione elettorale nazionale della Corea del Sud ha deciso oggi, 7 marzo, di autorizzare i pazienti affetti da Covid-19 e gli individui in quarantena a depositare direttamente le schede nelle urne elettorali, in visita delle elezioni presidenziali che si terranno in quel Paese mercoledì 9 marzo. La Commissione ha rivisto la decisione iniziale di raccogliere i voti dei soggetti positivi al Covid e in quarantena in urne provvisorie, che aveva suscitato polemiche relative al presunto rischio di brogli elettorali. Il voto sarà consentito ai soggetti positivi e a rischio dopo l'orario regolare di chiusura dei seggi, così da minimizzare i rischi di trasmissione del virus a soggetti sani. I malati e i soggetti in isolamento porranno direttamente le loro schede all'interno delle urne. Le operazioni di voto anticipato tenutesi lo scorso fine settimana avevano suscitato critiche da parte di entrambi i principali candidati alla presidenza sudcoreana, il democratico Lee Jae-myung e il conservatore Yoon Suk-yeol. (segue) (Git)