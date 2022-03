© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- VARIE- Giovani per la Pace, movimento giovanile della Comunità di Sant’Egidio manifesta con studenti delle scuole medie inferiori per la Pace. Testimonianze dall’Ucraina e flashmob. Interviene il sindaco di Roma Roberto Gualtieri. Roma, piazza del Campidoglio. (ore 10:00)- Al via la prima edizione del Premio "RomaRose - Non solo 8 Marzo", organizzato dalla Presidenza dell'Assemblea Capitolina. L'evento è dedicato all'impegno e al talento femminile. Alla cerimonia saranno presenti il sindaco di Roma Roberto Gualtieri, la presidente dell'Assemblea capitolina Svetlana Celli e l'assessora alle Attività produttive e pari opportunità Monica Lucarelli. Roma, Campidoglio, Sala Pietro da Cortona, Musei Capitolini (ore 16:00) (segue) (Rer)