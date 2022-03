Business news: Perù, indice dei prezzi cresce a febbraio dello 0,31 per cento su mese e del 6,15 per cento su anno

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’Indice dei prezzi al consumo in Perù ha registrato a febbraio un aumento dello 0,31 per cento su mese e del 6,15 per cento su anno. Lo rende noto l’Istituto nazionale di statistica (Inei). I prezzi corrono dunque a un ritmo ben superiore all'obiettivo del 3,7 per cento fissato dalla Banca Centrale per il 2022. Nel 2021, rende noto l'Inei, il Perù aveva chiuso con un'inflazione del 6,43 per cento, più del doppio del tetto del 3,0 per cento fissato dalla Banca centrale, secondo livello più alto negli ultimi 13 anni. L'inflazione ha raggiunto il suo picco mensile nel luglio 2021, quando i prezzi sono aumentati dell'1,01 per cento, in concomitanza con l'arrivo alla presidenza del presidente di sinistra Pedro Castillo. (Res)